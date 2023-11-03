Cavit Arı'dan, Bakan Bak'ın Yurtlarda 'Kapasite Arttırdık' Sözlerine Eleştiri: Her Bir Odaya Daha Fazla Öğrenci Verilerek Kapasite Arttırıldı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Osman Aşkın Bak'ın KYK yurtlarının kapasitesinin artırıldığına yönelik sözlerini eleştirerek, "Kapasite, ranza sistemine geçilerek her bir odaya daha fazla öğrenci verilmesiyle birlikte arttırılmış oldu. Yani aslında sanal bir şekilde kapasite arttırıldı" dedi. Arı, Aydın’da Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirdiği KYK yurdundaki asansör kazası için ‘siyasete malzeme yapılmasın’ diyen Bakan Bak’a “Böyle bir şey siyasete malzeme yapılmaz, sadece bir daha böyle olaylara sebebiyet verilmesin diye bu konu gündemde tutulur” diye yanıt verdi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Osman Aşkın Bak'ın KYK yurtlarının kapasitesinin artırıldığına yönelik sözlerini eleştirerek, "Kapasite, ranza sistemine geçilerek her bir odaya daha fazla öğrenci verilmesiyle birlikte arttırılmış oldu. Yani aslında sanal bir şekilde kapasite arttırıldı" dedi. Arı, Aydın'da Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirdiği KYK yurdundaki asansör kazası için 'siyasete malzeme yapılmasın' diyen Bakan Bak'a "Böyle bir şey siyasete malzeme yapılmaz, sadece bir daha böyle olaylara sebebiyet verilmesin diye bu konu gündemde tutulur" diye yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, komisyonda yaptığı konuşmada Bakan Bak'ın bütçe sunumunda Aydın'da Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirdiği KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili 'siyasete malzeme yapılmasın' şeklindeki sözlerini eleştirdi. Arı, "Sizin söyleminizi ben çok doğru görmedim. 'Siyasete malzeme yapılmasın' dediniz. Böyle bir şey siyasete malzeme yapılmaz sadece bir daha böyle olaylara sebebiyet verilmesin diye bu konu gündemde tutulur. O nedenle bugün mesele asansördür ama yarın başka bir şeydir. Önemli olan o öğrencilerimizin o yurtlarda rahat, güvenli, kaliteli ortamlarda yaşamasının teminidir. Esas olan budur. Ancak bugün kredi yurtlarla ilgili çok fazla sorun dile getirilmekte öğrencilerimiz tarafından. Yurtların temizliğinden yemeklerin kötülüğüne, odaların kalabalığına kadar çok sayıda sıkıntılar ifade edilmekte" dedi.

"YURTLARDAKİ KAPASİTE SANAL BİR ŞEKİLDE ARTTIRILDI"

Arı, KYK yurtlarının kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde KYK barınan öğrenci sayılarıyla ilgili burada çok tartışmalar yaptık ancak yakın tarihte bir anda 'kapasite arttı' dendi. Kapasite, ranza sistemine geçilerek her bir odaya daha fazla öğrenci verilmesiyle birlikte arttırılmış oldu. Yani aslında sanal bir şekilde kapasite arttırıldı.

"YURTLARDA SİYASİ BASKILAR YAPILIYOR"

Bununla birlikte birçok öğrencimiz şundan da şikayetçi. Yurtlarda kendilerine siyasi baskılar yapıldığı, oradaki görevlileri tarafından sözde telkinlerle yapılan baskılarla öğrenciler yurtlardan kaçırılıyor. O öğrenciler o yurtlar o yurtlarda kalmak istemiyor. Kendilerine baskı yapılmasından artık yoruldu bıktı öğrenciler. Siyaseten oralarda etki altına alınmak istenen öğrenciler var, bu öğrenciler bu muameleden rahatsız."