Çatlaklar oluşan mendirekte çökme tehlikesi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nın 1983 yılında inşa edilen mendireğinde onlarca çatlak oluştu. DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, geçen yıl şubat ayındaki ölçümlerde 10 santimetre olan çatlakların 16 santimetreye yükseldiğini, önlem alınmazsa her gün on binlerce kişinin üzerinde yürüdüğü mendireğin çökebileceği uyarısında bulundu.

Antalya'da Helenistik dönemden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi mekan Kaleiçi'nde eşsiz manzaraya sahip Yat Limanı ve iskelesinde büyük bir tehlike ortaya çıktı. Kaleiçi Yat Limanı Kooperatif üyesi tekneciler ve TURMEPA Antalya Şubesi yöneticileri, her gün yerli ve yabancı on binlerce kişinin üzerinde hem denizi hem de Yat Limanı ve Kaleiçi'ni seyredebildiği mendirekte 4 yıl önce çatlaklar oluşmaya başladığını tespit etti. Bu yılki ölçümlerde ise mendireğin birçok bölgesindeki çatlakların genişliğinin arttığı belirlendi.

Kaleiçi Yat Limanı'nda baba mesleği olarak kaptanlık yaptığını belirten tur teknesi kaptanı İbrahim Zafer de "Mendireğin hali içler acısı, kayalar gözükmüyordu, üstündeki taşlar denize kaydığı için mendirek hasar gördü ve acil müdahale gerektiriyor. Dalgalarla kayaların denize akması nedeniyle mendirekteki hasar her yıl giderek büyüyor ve bir an önce buraya el atılması gerekiyor. Aksi halde çökebilir" diye konuştu.