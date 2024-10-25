CATL, Hibrit Araçlar İçin Yeni Bataryasını Tanıttı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in batarya devi Çağdaş Amperex Teknoloji Limited Şirketi (CATL), Perşembe günü Beijing'de hibrit araçlar için tasarlanan yeni bataryasını tanıttı.

Şirketin Çin elektrikli otomobil bölümünün teknolojiden sorumlu başkanı Gao Huan, Perşembe günü Beijing'de düzenlenen tanıtımda 400 kilometreden fazla menzile sahip olan ve süper hızlı şarj edilebilen Freevoy adı verilen bataryanın, dünyada bu özelliklere sahip ilk hibrit araç bataryası olduğunu belirtti. Batarya, sadece 10 dakika şarj ile 280 kilometreden fazla ek sürüş mesafesi sağlayabiliyor.

Sodyum-iyon ve lityum-iyon bataryalar içeren Freevoy, yeni enerjili araçların düşük sıcaklıklarda karşılaştıkları sorunlara da çözüm getirerek boşaltma için eksi 40 santigrat ve yeniden dolum için eksi 30 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklara kadar soğuk ortamlarda çalışabilmelerini sağlıyor.

Her geçen gün daha çok Çinli tüketici, tamamen elektrikle çalışan araçlardan daha uzun sürüş menzili sundukları, benzinli araçlardan ise daha ucuza mal olabildikleri için hibrit araçları tercih ediyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, yılın ilk dokuz ayındaki hibrit araç satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,2 artışla 3,32 milyon adede ulaştı.

CATL'in pazarlamadan sorumlu başkanı olan Luo Jian, "Hibrit araçların yeni enerjili araç pazarındaki yaygınlık oranı, yüzde 43 gibi elektrifikasyon sürecinde göz ardı edilemeyecek bir güce ulaştı" dedi.

Li Auto ve AVATR gibi çeşitli Çinli elektrikli araç işletmeleri tarafından kullanılmaya başlanan Freevoy'un, Geely ve Chery gibi diğer otomobil üreticilerinin modellerine de kurulması bekleniyor.

Pazar araştırma şirketi SNE Research'e göre 2023 yılında küresel elektrikli araç batarya pazar payının yüzde 36,8'ini elinde tutan CATL'nin elektrikli araç batarya tüketim hacmi, art arda yedi yıldır küresel olarak ilk sırada yer alıyor.

Merkezi, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Ningde kentinde bulunan CATL, BMW, Volkswagen, Daimler ve Honda gibi çok sayıda küresel otomobil üreticisiyle tedarik sözleşmeleri imzaladı.