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Catl, 2025'ten İtibaren Bmw'ye Silindirik Batarya Tedarik Edecek

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Catl, 2025'ten İtibaren Bmw'ye Silindirik Batarya Tedarik Edecek

FUZHOU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) ve BMW Grup'tan Cuma günü yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticisinin Neue Klasse platformunu temel alan yeni elektrikli araç (EV) modellerine 2025'ten itibaren enerji sağlamak...

FUZHOU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) ve BMW Grup'tan Cuma günü yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticisinin Neue Klasse platformunu temel alan yeni elektrikli araç (EV) modellerine 2025'ten itibaren enerji sağlamak için silindirik batarya tedarik edilmesine yönelik iki şirket arasında çok yıllık bir anlaşma imzalandığı kaydedildi. Anlaşma uyarınca CATL, BMW Grup'a yeni batarya hücrelerini teslim edecek. Standart çapı 46 milimetre olacak olan batarya hücreleri, CATL'nin Çin ve Avrupa'daki müstakbel fabrikalarında üretilecek. Bu tesislerin her biri BMW Grup'a ayrılmış yıllık 20 GWh'ye kadar kapasiteye sahip olacak. Basın açıklamasında yer alan bilgilere göre gücünü CATL'nin yeni hücrelerinden alan ve altıncı nesil BMW eDrive (eSürüş) teknolojisinin kullanıldığı Neue Klasse modelleri enerji yoğunluğu, şarj olma hızı ve kat edebildiği mesafe konusunda elektrikli araç teknolojisinde büyük bir atılımı temsil ediyor.

CATL Kurucusu ve Başkanı Robin Zeng, "BMW Grup, CATL için özel ve öncelikli bir ortak ve geçen 11 yılda oluşan ve güçlenen stratejik ortaklığımızı genişletmekten memnunuz" yorumunda bulundu. Zeng, "Çeşitli son teknoloji ürün ve teknoloji portföyümüzle BMW Grup'un gelecek nesil lüks elektrikli araçlarına enerji sağlamak için en iyi çözümü sunacağımızdan eminiz" diye konuştu. BMW AG'nin Satın Alma ve Tedarik Ağı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Post da "BMW Grup ve CATL'nin başarılı işbirliklerini genişletmesinden memnunuz. Yeni nesil batarya hücrelerine yönelik işbirliğimizi 2025 ve sonrasında sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 9 Eylül Tragger Güncel Haberler

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