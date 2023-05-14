Çatışmaların Yaşandığı Gazze'de Halk Ciddi Bir İnsani Krizle Karşı Karşıya

Filistinli silahlı gruplar ile İsrail ordusu arasında 5 gün boyunca süren çatışmalar sırasında Gazze sokaklarında yaya ve araç trafiği tamamen dururken, okullar, üniversiteler ve diğer tüm resmi kurumlar da kapalı kaldı.

Filistinli silahlı gruplar ile İsrail ordusu arasında 5 gün boyunca süren çatışmalar sırasında Gazze sokaklarında yaya ve araç trafiği tamamen dururken, okullar, üniversiteler ve diğer tüm resmi kurumlar da kapalı kaldı.

SES 1 (Arapça): MOHAMMED AL-AJRAMİ, Gazze sakini:

"Çatışmaların tırmandığı sırada hayat duruyor. İş yok. İnsani durum ve hayat çok zorlaştı. Maalesef askeri gerilimin tırmandığı sırada asgari ihtiyaçlarımızı bile zor karşılıyoruz."

Gazze'deki Filistin sağlık yetkilileri, son beş gün içinde 6'sı çocuk, 3'ü kadın ve 7'si üst düzey Filistin İslami Cihat Hareketi militanı olmak üzere 33 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 150'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

SES 2 (Arapça): SALİM AHMED, Gazze sakini:

"Evlerimiz hedef alındığı için güvenlik açısından da çok zor insani şartlarda yaşıyoruz. Şu anda ekonomik durum insanlar için çok zor. İnsanlar felaket bir vaziyette yaşıyor. Şu anda, ekonomik durumun zor olması nedeniyle, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için borçlara bel bağlamış durumdayız."

Filistin İslami Cihat hareketinden bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde İsrail ile bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ateşkesin Cumartesi günü yerel saatle 22.00'de yürürlüğe girdiğini ve Salı günü başlayan 5 günlük çatışmayı sona erdirdiğini kaydetmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)