Çatışmaların sürdüğü Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Türkiye, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin organize ettiği tahliye operasyonu ile Hartum'dan Türk vatandaşlarının da aralarında olduğu 200 kişi, otobüslerle ülkenin doğusunda Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'a hareket etti.

Türkiye, 15 Nisan'da başlayan çatışmalardan bu yana kara, hava ve deniz yolunu kullanarak 2 binden fazla vatandaşını ve 10'un üzerinde ülkeden insanları tahliye etti.

Vatandaşlardan Ogün Şirin, 4,5 yıldır Sudan'da bulunduğunu söyleyerek, "Son ana kadar burayı terk etmek istemedik, çünkü burayı biz ikinci vatanımız olarak görüyoruz. Burayı çok seviyordum. Son ana kadar direnmeye çalıştık ama çatışmalar sona ermedi. Devletimiz sağ olsun tahliye operasyonları başlattı. Bir de bu son tahliye operasyonunda tahliye olmaya karar verdik. Ülkemize döneceğimiz için mutluyuz. İnşallah ikinci vatanımız Sudan'a da ileriki zamanlarda tekrar kavuşuruz." diye konuştu.

İnşaat sektöründe 2007'den beri çalışan Ferit Mansuroğlu da "15 gündür çatışmalar yaşandı. Çok kötü günler geçirdik. Normalde gitmeyi düşünmüyorduk. Çatışmalar yoğunlaşınca gitmek zorunda kaldık. Devletimiz sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Tahliye kararları aldı bizi yalnız bırakmadı. Gidiyoruz şimdi. Çok üzgünüz yaşanan şeylerden dolayı.Temennimiz çatışmaların en erken zamanda bitmesi. Devletimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.