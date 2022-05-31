Çatışmaların ardından ilk sivil gemi Mariupol Limanı'ndan ayrıldı - Haberler

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Çatışmaların ardından ilk sivil gemi Mariupol Limanı'ndan ayrıldı

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Çatışmaların ardından ilk sivil gemi Mariupol Limanı'ndan ayrıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de çatışmaların sona ermesinin ardından ilk geminin limandan ayrıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de çatışmaların sona ermesinin ardından ilk geminin limandan ayrıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden TASS'a yapılan açıklamada, Slavutiç tipi kargo gemisinin Mariupol Limanı'ndan ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus savaş gemilerinin eşlik ettiği metal yüklü geminin yükünü teslim etmek üzere Rusya'nın Rostov bölgesine hareket ettiği belirtildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Mariupol Rusya TASS Güncel Haberler

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