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Çatışmaları kahkahalarla kaydedilmişti; yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Çatışmaları kahkahalarla kaydedilmişti; yakalandılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş eden K.L. (22) ve M.K. (23), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş eden K.L. (22) ve M.K. (23), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Çatışma anlarını kahkahalar eşliğinde kaydeden kişi, sosyal medyadan paylaşmıştı.

Olay, önceki gün İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında 2 kişi, kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada başka biri de kahkaha atarak, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin K.L. ve M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 'Genel güvenliği tehlikeye sokma' ve 'meskun mahalde tabancayla ateş etme' suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kurusıkı tabancalara ise el koyuldu.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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