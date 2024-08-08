ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'nın Soma ilçesinde çiçekçi İsmail Yalçın'ın, iş yerinin önünde öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İsmail Yalçın'ın, dükkanın önüne otomobille gelen Alper Günay'ı görüp dışarı çıktığı, bu sırada da belindeki tabancasını çıkarıp, park halindeki bir otomobili kendisine siper edinip, ateş etmesi yer aldı. Otomobilin sağ koltuğunda oturan Günay'ın da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma da İsmail Yalçın'ın göğsünden vurulduğu görülüyor. Günay'ın yanındaki kişiyle aracı hareket ettirerek uzaklaşacakları sırada Yalçın'ın ağabeyi Mehmet Yalçın'ın da tabancasını çıkarıp, arkalarından ateş etmesi de görüntülerde yer aldı.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,