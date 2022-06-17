Çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:
Çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı

Küçükçekmece'de 2017'de iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesine ilişkin dava kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı.

Küçükçekmece'de 2017'de iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesine ilişkin dava kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı.

İstanbul 1. Bölge Adliye Mahkemesindeki son duruşmada, Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz ile bazı sanıkların olay yerinde keşif yapılması talebi üzerine alınan karar uyarınca 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, İnönü Mahallesi'ne geldi.

Polislerin de katıldığı keşif sırasında Tandoğan ve çevresindeki sokaklarda incelemelerde bulunuldu.

Bazı tanıkların da katıldığı keşif, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan maktul Emircan Açıkgöz'ün, kullandığı araca isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

Olayda maktule ve araca isabet eden kurşun sayısına bakıldığında, sanıkların araçtakileri öldürme kastıyla ateş ettiği belirtilen iddianamede, eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği, Açıkgöz'ün ölümüne iki grubun beraber yol açtığı kaydedilmişti.

İddianamede, 23 sanık hakkında, bir kişiyi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, 2 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok, Akın Demirok ve Emrah Bal'ın "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Mahkeme heyeti diğer 17 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görülen son duruşmada ise tarafların talebi üzerine olay yerinde keşif yapılmasına karar verilmişti.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title