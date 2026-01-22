Hindistan'da Çelik Fabrikasında Patlama: 6 Ölü, 5 Yaralı

YENİ DELHİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Çatisgarh eyaletinde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada en az 6 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre patlama perşembe günü eyaletin Balodabazar-Bhatapara bölgesinde yer alan Bakulahi köyündeki çelik fabrikasında meydana geldi.

Patlamanın fabrikanın toz çöktürme bölümünde meydana geldiği ve sıçrayan sıcak tozun işçilerde ciddi yanıklara yol açtığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tesis içinde paniğe yol açan patlama sırasında işçiler yoğun duman ve alevler arasında dışarıya yöneldi.

Yetkililer patlamayla ilgili soruşturma başlattı.