Haberler

Hindistan'da Çelik Fabrikasında Patlama: 6 Ölü, 5 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletindeki bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada en az 6 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı. Patlama, fabrikanın toz çöktürme bölümünde gerçekleşti.

YENİ DELHİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Çatisgarh eyaletinde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada en az 6 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre patlama perşembe günü eyaletin Balodabazar-Bhatapara bölgesinde yer alan Bakulahi köyündeki çelik fabrikasında meydana geldi.

Patlamanın fabrikanın toz çöktürme bölümünde meydana geldiği ve sıçrayan sıcak tozun işçilerde ciddi yanıklara yol açtığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tesis içinde paniğe yol açan patlama sırasında işçiler yoğun duman ve alevler arasında dışarıya yöneldi.

Yetkililer patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası