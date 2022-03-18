BAŞKALE, VAN (İHA) - Çatılarda oluşan 3 metrelik buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

VAN Van'ın Başkale ilçesinde mart ayında dondurucu soğuklar etkili olurken, binaların çatılarında boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtları ise tehlike oluşturuyor.

Başkale'de etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü ilçede, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtlarının temizlenmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. Evlerin ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince temizleniyor.

Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Levent Erdaş, ilçede bir hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştuğunu ifade eden Erdaş, "Başkale'nin en soğuk yıllarını yaşıyoruz. Eskiden beri böyle bir şey yaşamamıştık. Yazı beklerken kışın ortasına düştük. Cemreler düştü, biz ilkbaharı beklerken çatılardaki buz sarkıtları aşağıya kadar uzanmış. Geceleri bazen hava eksi 20 dereceye kadar düşüyor. Gerçekten havalar çok soğuk" diye konuştu.