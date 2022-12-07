Çatıdan tüfekle ateş açıp, 5 polisi yaralayınca vurulan şüpheli öldü Güncel Haberler MERSİN'de, ihbara gelen polislere evin çatısından otomatik tüfekle ateş açıp, 5'ini yaralayınca takviye ekiplerce vurulan Eray Arık (46), hayatını kaybetti. MERSİN'de, ihbara gelen polislere evin çatısından otomatik tüfekle ateş açıp, 5'ini yaralayınca takviye ekiplerce vurulan Eray Arık (46), hayatını kaybetti. Olay, Tarsus ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli güvenlik görevlisi Eray Arık'ın oturduğu evden kavga sesleri duyan komşuları, polise haber verdi. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edildi. Polislerin geldiğini gören Arık, kendisine ait otomatik tüfekle çatıdan ateş açtı. Olayda 5 polis yaralanırken, takviye olarak yönlendirilen ekiplerce vurulan Arık, hayatını kaybetti. Yaralı polisler de sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tarsus Güncel Haberler

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