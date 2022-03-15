Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtuldular - Haberler

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Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtuldular

AA - İbrahim Yaldız - Güncel
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Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtuldular

Muş'ta yoldan geçen vatandaşların, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

MUŞ (AA) - Muş'ta yoldan geçen vatandaşların, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Bulvarı Bankalar Caddesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınmasıyla yere düştü.

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Atatürk Bulvarı, Muş, kar, Güncel, Haberler

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