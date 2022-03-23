ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNDEN SON ANDA KURTULDU - Haberler

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ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNDEN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'te, bina önünden geçen yaya, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

BİTLİS'te, bina önünden geçen yaya, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kentte günlerdir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, bazı bölgelerde 50 santimetreye kadar ulaşırken, mart ayında yerdeki kar kalınlığı da 4 metreyi buldu. Çatılarda biriken karlar ise düşme ihtimaline karşı tehlike oluşturuyor. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde ticaret merkezi olarak kullanılan binanın önünden akşam saatlerinde geçen yaya da çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesinin düşmesi ve yayanın saniyelerle bina önünden geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)

ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNDEN SON ANDA KURTULDU

ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNDEN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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