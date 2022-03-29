Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı kullanılamaz hale getirdi - Haberler

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Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı kullanılamaz hale getirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 katlı bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlesi, park halinde bulunan 4 aracı kullanılamaz hale getirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 katlı bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlesi, park halinde bulunan 4 aracı kullanılamaz hale getirdi.

Öğlen saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatışından büyük bir gürültüyle kar kütlesi düştü. Düşen kar kütlesi, iş yerinin önünde park halinde bulunan 4 aracı kullanılamaz hale getirirken, meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Yaşanan olay sonrası güvenlik önlemi alan ekipler, çatıda bulunan kar kütlesinin düşme ihtimaline karşı orada bulunan vatandaşları uyardı. Kar kütlesi altında kalan araçlar çekilirken, bölgedeki karın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

(Recep Gökhan Kılıç - Mücahit Tarlan/İHA)

Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı kullanılamaz hale getirdi

Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı kullanılamaz hale getirdi

Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Bitlis, kar, Güncel, Haberler

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