KARS'ta Buz Sarkıtı Başına İsabet Eden Kadın Yaralandı

KARS'ta bir binanın çatısından koparak düşen buz sarkıtının başına isabet ettiği Semra Atkutluğ (36), yaralandı.

Olay, Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Semra Atkutluğ, bir binanın çatısından düşen buz sarkıtının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
