Çatıdaki Tehlikeli Çalışma Kamerada
Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın çatısında önlem almadan çalışan işçiler, izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Olay, 5 katlı binanın çatısında gerçekleşti.
Çatıdaki tehlikeli çalışma kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.
Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 5 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı. Çatıda çalışma gerçekleştiren işçiler, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.
O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel