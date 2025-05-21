Çatıdaki Tehlikeli Çalışma Kamerada

Çatıdaki Tehlikeli Çalışma Kamerada
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Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın çatısında önlem almadan çalışan işçiler, izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Olay, 5 katlı binanın çatısında gerçekleşti.

Çatıdaki tehlikeli çalışma kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 5 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı. Çatıda çalışma gerçekleştiren işçiler, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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