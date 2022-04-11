Çatıdaki depoda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı - Haberler

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Çatıdaki depoda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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ADANA'da, evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen S.K. (34) gözaltına alındı, havalandırma sistemiyle soğutulan depodaki cihazlara da el koyuldu.

ADANA'da, evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen S.K. (34) gözaltına alındı, havalandırma sistemiyle soğutulan depodaki cihazlara da el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, S.K.'nin, evinin çatısındaki depoda 10 cihazla kripto para ürettiğini saptadı. Ayrıca havalandırma sistemiyle soğutulan depoda sunucuya bağlı olan cihazlara el koyuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çatıdaki depoda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı

Çatıdaki depoda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı

Çatıdaki depoda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı

Çatıdaki depoda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kripto, Güncel, Haberler

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