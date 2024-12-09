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Çatıdaki Çam Ağacı Kesimi Faciası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Çatıdaki Çam Ağacı Kesimi Faciası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Bolu'da, kuvvetli rüzgar nedeniyle evinin üzerine devrilen çam ağacını kesmek için çatıda bulunan 78 yaşındaki Fikret Aktay, düşme ihtimaline karşı kendini bağladığı yerde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

Bolu'da evinin üzerine çam ağacı devrilen yaşlı adam, kesim için çıktığı çatıda ölü bulundu.

Elmalık köyünde yaşayan Fikret Aktay (78), kuvvetli rüzgar nedeniyle tek katlı evinin üzerine devrilen çam ağacını kesmek için motorlu testereyle çatıya çıktı.

Düşme ihtimaline karşı kendini güneş enerjisi panelinin demirine bağlayan Aktay'ın bir süre sonra aşağı inmediğini fark eden yakınları, yaşlı adamı çatıda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Aktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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