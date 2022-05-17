Çatıda tehlikeli merak - Haberler

Yangın saat 13.30 sıralarında Yenisahra Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan hurdalık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yaklaşık 1 saat süren yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi. Görgü tanığı Ahmet Yıldız, "Alevler bir anda büyüdü. Patlamalarda yaşanıyordu. Hurda eşyalar yanıyor "diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel