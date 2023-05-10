Çatıda gezen tavus kuşları şaşırttı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Paşabayır Mahallesi'nde daha önce sokaklarda gezen 3 tavus kuşu artık çatılarda ve görenleri şaşırtıyor.

Hayvanat bahçesi ve çiftliklerde görülmeye alışık olunan tavus kuşu çatılarda görülmeye başlandı. Celal Yavuz isimli vatandaş "Çatılarda karga ve güvercin görmeye alışığız ve devamlı kuşları besliyoruz ancak bu tavus kuşları olağanın dışında görmeye alışık olmadığımız bir durum şaşkınlık içerisindeyiz. Elimizden geldiğince tavus kuşlarını beslemeye çalışıyoruz ancak bunlar yabani ve yaşam alanlarının çatılar değil çiftlikler olduğu kasındayız." dedi. Büyük şaşkınlık yaşayan Celal Yavuz ve vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi.