ÇATIDA BİRİKEN KAR YIĞINLARI ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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ÇATIDA BİRİKEN KAR YIĞINLARI ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'te, belediyeye ait eski hizmet binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü.

BİTLİS'te, belediyeye ait eski hizmet binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı. Kentin Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı belediyeye ait eski tarihi binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla kayarak zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yığınları ise ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırıldı.

ÇATIDA BİRİKEN KAR YIĞINLARI ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

ÇATIDA BİRİKEN KAR YIĞINLARI ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

kar, Güncel, Haberler

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