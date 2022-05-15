ÇATI YANDI, ALT KATTA VİDEO ÇEKTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇATI YANDI, ALT KATTA VİDEO ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MALTEPE'de 5 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de 5 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangına müdahale sürerken alt kattaki bir kişinin cep telefonuyla görüntü çekmesi dikkat çekti.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Maltepe İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken bina sakinlerinden biri yanan çatının alt katında video çekti.

Mahalle sakinlerinden İhsan Baş, "Tadilat yapılırken olmuş. Binaya da yazık bize de yazık. Herhangi bir yaralanma yok" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Maltepe, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title