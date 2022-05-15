ÇATI YANDI, ALT KATTA VİDEO ÇEKTİ - Haberler

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de 5 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangına müdahale sürerken alt kattaki bir kişinin cep telefonuyla görüntü çekmesi dikkat çekti.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Maltepe İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken bina sakinlerinden biri yanan çatının alt katında video çekti.

Mahalle sakinlerinden İhsan Baş, "Tadilat yapılırken olmuş. Binaya da yazık bize de yazık. Herhangi bir yaralanma yok" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel