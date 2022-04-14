Çatı katında ürettiği amatör telsizleri ihraç ediyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan İngiliz Hans Jacob Ahmad Summers, evinin çatı katında imal ettiği amatör telsizleri yurt dışına satıyor.

İngiltere'de dünyaya gelen Summers (50) Londra'da bir bankanın bilgi işlem servisinde çalışırken Nilgün Summers ile evlendi. Bir süre de Japonya'da çalışan Summers, işten artakalan zamanında amatör telsizcilikle uğraşmayı sürdürdü. Telsiz yapmayı da geliştiren İngiliz Summers, bu ilgisinden hiç kopmadı.

Bankacılığı bırakan ve Türkiye'de yaşamaya karar veren Summers, eşinin karşı çıkmasına rağmen 2016'da Ortaca'nın turistik mahallesi Dalyan'a yerleşti. Çocukluğunun sevdası telsiz üretimine devam eden Summers, evinin çatı katını atölyeye çevirdi.

Dalyan'da işe aldığı 3 ev kadınına lehim yapmayı ve telsiz parçalarını birleştirmeyi öğreten Summers, her geçen gün üretimini artırdı. Summers, eşinin de desteğiyle ürettiği amatör telsizleri, 10'dan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Summers, AA muhabirine, 5 yaşında aldığı elektronik bir hediyeyle hobisinin başladığını, çocukluğunda bozuk radyo televizyon parçalarını sökerek merakının arttığını anlattı.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade eden Summers, "Kendi evimden üretim yapmak, çalışmak çok güzel. Burada kadınlarla birlikte çalışıyorum. Onlara elektronik kitleri birleştirmeyi öğrettim ve onların da ekonomisine de katkı sağladı. Birlikte çalışıp birlikte kazanıyoruz." dedi.

Basit bir kablo ile 3 bin kilometre uzaktaki biriyle haberleşilebildiğini ifade eden Summers, Japonya, Amerika, Yeni Zelanda gibi ülkelerle internet, uydu bağlantısı ve sim kartsız konuşabildiğini kaydetti.

"Şu anda 10'dan fazla ülkeye satış yapıyoruz"

Ürettiği cihazların normalde maliyetinin çok yüksek olduğunu, dile getiren Summers, şunları söyledi:

"Bu, maddi durumu iyi olan insanların hobisi. Bizim ürettiğimiz cihazlar ise yüksek performanslı ve epey düşük fiyatlarla satışını yapıyoruz. Büyük firmaların ürünleriyle aynı kalitede olmasına rağmen uygun fiyatlarla satış yapıyoruz. Dünyadaki düşük bütçeli öğrenciler ya da bireylere bu hobiyi yapmaları için bir fırsat da sağlıyoruz. Ürünlerin yüzde 45'ini ABD'ye yüzde 45'ini Avrupa ülkelerine yüzde 10'unu da yeni Zelanda Avustralya gibi diğer ülkelere yolluyoruz. Şu anda 10'dan fazla ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'den de çok az kişi ürün siparişi veriyor. Türk alıcılarımıza da yüzde 25 indirim yapıyoruz."

Ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Summers, talebin kendisine ekstra enerji ve motivasyon verdiğini belitti.

Summers, "Burada, insanlar arkadaş canlısı. İngiltere'deki arkadaşlarımı ve müşterilerimi Türkiye'ye davet ediyorum. Türkiye çok güzel, herkes gelip görmeli." ifadelerini kullandı.

Summers'in eşi Nilgün Summers ise eşinin bankadaki işini bırakıp Türkiye'ye gelerek bu işi yapmasına ilk olarak karşı çıktığını anlattı.

Eşiyle anlaşıp Türkiye'ye taşındıklarını ve bu işi yapmaya başladıklarını belirten Summers, "Başta karşı çıktığım eşime destek olmaya başladım. Bütün idari işleri ben yapıyorum. Parça alınması ya da ihracat yapımıyla ilgileniyorum. Eşim işin teknik kısmıyla ilgilenirken diğer işleri ben yürütüyorum. Küçük bir aile şirketiyiz. İnşallah büyürüz." diye konuştu.