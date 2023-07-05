Çatalzeytin'de tüfek kazası: Genç hayatını kaybetti, kuzeni gözaltına alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, tüfekle oynarken kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kuzeni jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 18 yaşındaki gencin tüfekle oynadıkları sırada kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle kuzeni, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Arıca köyünde evin balkonunda oturan Mehmet Ali Topcu (18) ile kuzeni Yunus E.T. (17), oynadıkları tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Mehmet Ali Topcu'ya isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Ali Topcu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaşanan olayın ardından Mehmet Ali Topcu'nun kuzeni Yunus E.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU