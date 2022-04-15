Çatalzeytin'de su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar sularının erimesiyle zarar gören geçici köprü, onarılarak yeniden hizmete sunuldu.
ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar sularının erimesiyle zarar gören geçici köprü, onarılarak yeniden hizmete sunuldu.
Geçen yıl ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Çatalzeytin ilçesinde Akçay Deresi üzerine beton menfezlerle yapılan Kızılcakaya köy grup yolundaki geçici köprü, geçtiğimiz günlerde kar sularının erimesiyle çayda su seviyesi yükselince zarar görmüştü.
Kastamonu İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleriyle geçici köprü onarılarak, yeniden trafiğe açıldı.
AA / Özgür Alantor - Güncel