Çatalzeytin'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 'Sağlıklı Yaşama Yol Ver, Obeziteye Dur De' yürüyüşü yapıldı. Etkinlik, Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki sağlık toplumunun düzenlemesiyle gerçekleştirildi ve yerel yöneticilerin de katılımıyla vatandaşlar Mesire Alanı'na kadar yürüdü.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde "Sağlıklı Yaşama Yol Ver, Obeziteye Dur De" yürüyüşü gerçekleştirildi.
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Kültür ve Edebiyat topluluğunun, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği Destek Programı (ÜNİDES) koordinesinde "Sağlıklı Yaşama Yol Ver, Obeziteye Dur De" etkinliği düzenlendi.
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar Mesire Alanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel