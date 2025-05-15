Çatalzeytin'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Çatalzeytin'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 'Sağlıklı Yaşama Yol Ver, Obeziteye Dur De' yürüyüşü yapıldı. Etkinlik, Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki sağlık toplumunun düzenlemesiyle gerçekleştirildi ve yerel yöneticilerin de katılımıyla vatandaşlar Mesire Alanı'na kadar yürüdü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde "Sağlıklı Yaşama Yol Ver, Obeziteye Dur De" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Kültür ve Edebiyat topluluğunun, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği Destek Programı (ÜNİDES) koordinesinde "Sağlıklı Yaşama Yol Ver, Obeziteye Dur De" etkinliği düzenlendi.

Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar Mesire Alanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel
Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti

Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi

Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi

NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.