Çatalzeytin'de geçici köprüsü yıkılan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatalzeytin'de geçici köprüsü yıkılan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Çatalzeytin'de geçici köprüsü yıkılan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkılan geçici köprünün bulunduğu yer onarılarak, köy yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkılan geçici köprünün bulunduğu yer onarılarak, köy yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

İlçede 6 Mayıs'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kastamonu-Sinop il sınırında bulunan Akçay Çayı'nın seviyesi yükselmiş, menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı yıkılmış, 5 köyün yolu ulaşıma kapanmıştı.

Çay yataklarındaki su seviyesinin düşmesinin ardından Çatalzeytin Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri, geçici köprüleri onararak köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Özel İdare ekipleri tarafından geçici köprüsü yıkılan Sökü köyünün yolu, onarım çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan heyelanlar da Özel İdare ekipleri tarafından temizlendi.

Diğer köy yollarında da ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Çatalzeytin, Kastamonu, Mayıs, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title