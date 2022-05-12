Çatalzeytin'de geçici köprüsü yıkılan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkılan geçici köprünün bulunduğu yer onarılarak, köy yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

İlçede 6 Mayıs'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kastamonu-Sinop il sınırında bulunan Akçay Çayı'nın seviyesi yükselmiş, menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı yıkılmış, 5 köyün yolu ulaşıma kapanmıştı.

Çay yataklarındaki su seviyesinin düşmesinin ardından Çatalzeytin Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri, geçici köprüleri onararak köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Özel İdare ekipleri tarafından geçici köprüsü yıkılan Sökü köyünün yolu, onarım çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan heyelanlar da Özel İdare ekipleri tarafından temizlendi.

Diğer köy yollarında da ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalar sürüyor.