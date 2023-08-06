Çatalca TEM Otoyolu'nda Tehlikeli Yolculuk

Çatalca TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir taksinin bagajında seyahat eden bir kişi kameraya yansıdı. Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÇATALCA TEM Otoyolu'nda ilerleyen taksinin bagajında yolculuk yapan kişi kameraya yansıdı.Tehlikeli yolculuk bir başka sürücünün cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çatalca TEM Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine ilerleyen bir taksinin açılıp kapanan bagajı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Arkada ilerleyen sürücü taksiye yaklaşınca bagajda bir kişinin olduğunu fark etti. İçinde üç yolcu bulunduğu görülen taksi, bagajındaki yolcuyla havalimanına doğru ilerledi. Taksi sahibi ise olaydan haberinin olmadığını aracın şoförde olduğunu belirtti. Yolcunun bagajda seyahat ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.