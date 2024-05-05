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Çatalca Kaymakamlığı: Çalınma iddiaları asılsız çıktı

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Çatalca Kaymakamlığı, Akalan Mahallesi'nde 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmada, evleri yapan müteahhidin malzemeleri ödemesini alamadığı için evleri sökerek bölgeden kaldırdığı belirlendi.

Çatalca Kaymakamlığı, 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akalan Mahallesi'nde 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda, emniyet birimlerinin konuya ilişkin çalışma yaptığı vurgulanarak, "İddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024'te evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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