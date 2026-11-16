Çatalca Karacaköy'de park halindeki aracı yakan şüpheli gözaltına alındı

Çatalca Karacaköy'de park halindeki aracı yakan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çatalca Karacaköy Mahallesi'nde dün akşam park halindeki 60 DB 541 plakalı araçta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yangını çıkardığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Çatalca'da park halindeki bir aracı yaktığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Karacaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.Ö'ye ait park halindeki 60 DB 541 plakalı araçta yangın çıktı. Alevler tüm aracı sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yangını Ö.D'nin çıkardığı belirlendi. Zanlı, gözaltına alındı.
Kaynak: AA