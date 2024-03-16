Çatalca'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Çatalca'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Çatalca'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi'nde, 12 Mart'ta meydana gelen trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde aniden şerit değiştiren otomobilin karşı yönden gelen özel halk otobüsüyle çarpışması yer alıyor.
Görüntünün devamında otobüsün karşı şeride geçip bir kamyonete çarpma anı bulunuyor.
Olay
Çatalca'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobil çarpışmıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan sürücü Fatih S. bulunduğu yerden kurtarılarak, hastaneye kaldırılmıştı.