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Çatalca'da trafik kazasında 2 pilot hayatını kaybetti

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Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybederken, diğer pilot ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL,  -Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybederken, diğer pilot ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

THY'de görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal,  uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Kaptan pilot Ersal Erdal'ın kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu.

Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ersal Erdal tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Erdal'ın tutuklandığı öğrenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Güneş Pilot Havacılık Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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