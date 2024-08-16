Çatalca'da TIR'da 921 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ÇATALCA TEM Otoyolu gişelerinde durdurulan TIR'da 921 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen bir TIR'ı takibe aldı. Uzun süre devam teknik ve fiziki takibin ardından TIR, TEM Otoyolu Çatalca gişelerinde durduruldu. TIR'da yapılan aramalarda 915 parça halinde 921 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.