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Çatalca'da TEM Otoyolu'nda Minibüs Yangını

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Çatalca'da TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

ÇATALCA'da TEM otoyolu Edirne istikametinde minibüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Ahmediye Mahallesi mevki Edirne istikametinde seyir halindeki bir minibüste çıktı. Minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını gören şoför, minibüsü emniyet şeridine aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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