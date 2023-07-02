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Çatalca'da tarlada yangın çıktı -1

Çatalca'da tarlada yangın çıktı -1

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p>ÇATALCA Muratbey Mahallesi'ndeki bir tarlada bilinmeyen bir nedenle saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

p>ÇATALCA Muratbey Mahallesi'ndeki bir tarlada bilinmeyen bir nedenle saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları farkedenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için pek çok ilçeden itfaiye ekipleri yola çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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