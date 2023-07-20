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Çatalca'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çatalca'da bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı. Yangın, ormanlık alan ve yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

ÇATALCA'da bugday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının ormanlık araziye ve yerleşim yerlerine sıçramaması için vatandaşlar, Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yoğun çaba sarfetti.

Yangın, 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Akalan Mahallesi, Fındık Sokak üzerinde bulunan sürülmüş buğday tarlasında çıktı. Rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçrayan yangın, ormanlık alan ve yerleşim yerlerine doğru ilerledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Jandarma ekipleri ve iş makinaları sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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