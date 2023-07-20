Çatalca'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Çatalca'da bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı. Yangın, ormanlık alan ve yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın, 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Akalan Mahallesi, Fındık Sokak üzerinde bulunan sürülmüş buğday tarlasında çıktı. Rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçrayan yangın, ormanlık alan ve yerleşim yerlerine doğru ilerledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Jandarma ekipleri ve iş makinaları sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul