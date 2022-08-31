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Çatalca'da sabun fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor

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İstanbul Çatalca'da sabun fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İstanbul Çatalca'da sabun fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Ovayenice Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekarelik 3 katlı sabun fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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