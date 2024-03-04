Çatalca'da park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Çatalca'da park halindeki bir tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çatalca'da park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Deniz M. (55) kullandığı 34 DYK 544 plakalı tırı, arıza yapması nedeniyle Muratbey Merkez Mahallesi mevkisinde bulunan kapalı park alanının girişindeki emniyet şeridinde durdurdu.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen Mustafa Y. (60) yönetimindeki 34 GJE 063 plakalı kamyonet, kontrolünü kaybetmesi üzerine park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Mustafa Y, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.