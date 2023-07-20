Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akalan Mahallesi Fındık Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevler, çevredeki ormanlık bölgeye doğru ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye grubunun yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.