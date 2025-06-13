Çatalca'da Minibüs Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Çatalca'da kontrolden çıkan bir minibüs bariyerlere çarpıp takla attı. Olayda sürücü yaşamını yitirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çatalca'da bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra otluk alana devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kestanelik Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde S.A'nın kullandığı 34 UV 9357 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Takla atan araç, otluk alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel