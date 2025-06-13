Çatalca'da Minibüs Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatalca'da kontrolden çıkan bir minibüs bariyerlere çarpıp takla attı. Olayda sürücü yaşamını yitirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatalca'da bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra otluk alana devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kestanelik Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde S.A'nın kullandığı 34 UV 9357 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Takla atan araç, otluk alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak

İsrail'in öldürdüğü komutanın yerine geçti! İlk mesajında öfke kustu
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı

Milli futbolcuların İspanya maçında kendisinden istedikleri şeye bakın
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.