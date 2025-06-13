Çatalca'da Minibüs Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Çatalca'da Minibüs Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
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Çatalca'da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Olayda şoför Sezgin A. hayatını kaybetti.

ÇATALCA'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada minibüs şoförü Sezgin A. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kestanelik Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin A. (41) yönetimindeki 34 UV 9357 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yol kenarındaki otluk alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiği minibüs şoförü Sezgin A., tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapatılan cadde, minibüsün kaldırılmasının ardından araç trafiğine tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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