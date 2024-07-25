Çatalca'da Menşei Belirsiz İnsansız Deniz Aracı Bulundu

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.

Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.