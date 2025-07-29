Çatalca'da Kum Ocağında Göçük: 2 Kişi Mahsur Kaldı
Çatalca'da bulunan bir kum ocağında yaşanan göçük olayında 2 kişi balçık içinde mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Ekipler, mahsur kalan kişilerin sağ salim çıkarılması için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Çatalca'da bir kum ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi balçık içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel