Çatalca'da Jandarma Astsubayı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında bir jandarma astsubay yaşamını yitirirken, iki uzman çavuş yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çatalca'da otomobilin bariyere çarpması sonucu jandarma astsubay hayatını kaybetti, 2 uzman çavuş yaralandı.
Çatalca mevkisinde seyreden 34 DZC 538 plakalı otomobil, Büyükçekmece yol ayrımında bariyere çarparak savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Emirhan Altın'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan S.S. ve İ.B. ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kazada ölen Altın'ın astsubay, İ.B. ve S.S'nin de Çatalca'da jandarma uzman çavuş oldukları öğrenildi.
Altın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından açıldı.