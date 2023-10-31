Çatalca'da, bir iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çatalca'da, bir iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çakıl Mahallesi'nde bulunan iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.