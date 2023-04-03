Çatalca'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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Çatalca'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çatalca'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye yolunda seyir halindeki 34 EF 4454 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen 06 ZA 850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü K.F. ile yanındaki Ş.F, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince K.F'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Ş.F. hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kamyonun sürücüsü K.K'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Kaynak: AA / Güncel