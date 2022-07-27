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Çatalca'da hafriyat kamyonu devrildi

Çatalca'da hafriyat kamyonu devrildi

Çatalca'da hafriyat kamyonunun devrilmesi nedeniyle TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapandı.

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Çatalca'da hafriyat kamyonunun devrilmesi nedeniyle TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre H.D. idaresindeki 34 ACA 71 plakalı hafriyat kamyonu, TEM Otoyolunda Edirne yönüne seyir halindeyken Çatalca mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı.

Ekiplerin devrilen kamyonu yoldan kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

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