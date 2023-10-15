Çatalca'da plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Çatalca'da fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Çatalca'da plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ormanlı Mahallesi Birol Sokak'ta bulunan iki katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.